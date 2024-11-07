Кинолог о том, как заботиться зимой о собаке

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал, как заботиться о собаке в период холодов.

Фото: Wikipedia by Elf, CC BY-SA 3.0

Эксперт отметил, что реагенты, конечно, сильно влияют на подушки лап и разъедают их, и собаки испытывают дискомфорт, жжение, потом начинают вылизывать и нализываются этих реагентов. То есть всё это, конечно, очень плохо. Он добавил, что собаке в городских условиях зимой не очень хорошо. Поэтому если есть площадки для выгула собак, и там не обработано, то там, конечно, ничего не нужно делать. Если есть возможность до нее дойти без каких-либо последствий для лап собаки, то ничего делать не нужно.

"Сейчас большое количество средств, которые позволяют обработать лапы, — это крема, аэрозоли. Нужно их приобрести заранее. Но я знаю, что многие владельцы пользуются специальными сапожками для собак и одевают и, в общем-то, предохраняют. Даже служебные кинологи, которые работают с собаками в городе, а вы прекрасно знаете, что у нас есть еще и кинологические службы в правоохранительных органах, они и патрулируют улицы, и всё. И вот них даже предписана специальная обувь для собак, которую они приобретают, и вот на собаку надевают. Обязательно надо предохранять. Это первое, это всё, что касается реагентов”, — поделился Константин Карапетьянц.

Также кинолог отметил, что некоторые используют различную одежду для собак, начиная от так называемых пыльников, которые предохраняют просто от грязи, которая летит на собаку, и заканчивая уже теплой одеждой, которая предохраняет тело собаки от холода. Но если гладким собакам это годится, то есть тем, у которых короткая шерсть, то собак с длинной шерстью не надо одевать. Эксперт рассказал, что это может нарушить терморегуляцию. Их организм не может нормально приспособиться к изменению температуры, особенно при отрицательных температурах.

Эксперт рассказал, что время прогулки снижать зимой не стоит. Собака не замерзнет, если она в движении.

"Время на улице не ограничено. Если собака в движении, она никогда не замерзнет. Бытует мнение, что у нее лапы мерзнут. Не мерзнут у нее лапы. Массу животных мы наблюдаем зимой, сородичей собак, тех же волков, тех же лис, которые спокойно совершенно перемещаются. Понятно, что они в природе более адаптированы к этим условиям. Если собака в движении, ничего не случится. Если собака в статике, то есть владелец пришел в какую-то компанию, стоит разговаривает, собака рядом с ним на поводке, естественно, она быстро замерзнет, и никакого удовольствия от прогулки она не получит. И следить за собакой. Если уже явно она демонстрирует признаки того, что ей холодно, что ей некомфортно — вперед, домой, отогревать что называется”, — объяснил эксперт.

Уточнения

Клик-реагенты RIKEN - ряд реагентов, содержащих фрагмент непредельного альдегида для селективной модификации остатков лизина по реакции электроциклизации.



Собаково́дство - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.



