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Ветеринар рассказала, каким пародам собак можно жить на улице

Зоосфера

Люди, живущие в частных домах, часто оставляют собаку жить в загоне или будке. Сейчас, когда наступает зима, возникает вопрос, правильно ли это и что нужно сделать, чтобы питомец чувствовал себя комфортно. На эти вопросы для Pravda. ru ответила ветеринар Екатерина Гуляева.

Ветеринар рассказала, каким пародам собак можно жить на улице
Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

Она рассказала, что пород, который могут перенести зиму в будке много. Все длинношерстные крупные средние собаки, все дворняжки. Это и немецкая овчарка, это и лабрадор ретривер, в принципе все техасские, маламуторные. карликовым и декоративным породам не надо содержаться в вольерах, всем остальным можно, особенно если они уже приучены с лета, и у них есть теплая будка к этому вольеру или утепленный зимник.

Рассуждая о том, как должен выглядеть вольер собаки ветеринар сказала, что он может быть утепленный и отапливаемый, пол с подогревом, стены с подогревом, вообще весь. У вольера обязательно должна быть будка или так называемый зимник, который как раз подогревается. В вольер собака выходит погулять, а туда прячется.

"У любой собаки должно быть укрытие. Это должна быть в простонародье называется будка, а по-научному называется вольер с зимником, зимник называется утепленная будка или, скажем так, небольшое помещение для собаки”, — объяснила Екатерина Гуляева.

Ветеринар также поделилась, как может выглядеть будка для вашего питомца. Она сказала, что чаще всего используют сено, с утеплителем стены и пол и, соответственно, дырка, через которую это животное туда заходит, но она либо из какой-то валяной шерстяной ткани или с заслонкой, обычно это какая-то шерстяная ткань, плохо пропускающая воздух. Там должна быть некая вентиляция, или естественная, или какая-то специальная.

Уточнения

Волье́р или волье́ра (фр. volière, "большая птичья клетка", от voler, "летать"), — помещение для содержания некрупных животных (в том числе птиц), состоящее из убежища (в виде клетки, домика или навеса), соединённого с площадкой для выгула.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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