Почему кошка агрессирует

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зоопсихолог-фелинолог Татьяна Куликова отметила, что агрессивное поведение питомца может быть вызвано страхом, защитой территории, болью или игровой активностью. Об этом сообщает РБК.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

Куликова советует владельцам сохранять спокойствие, если кот проявляет агрессию, и не навязывать ему свое общество. Важно предоставить питомцу возможность уединиться в тёмном месте. Специалист пояснила, что временная блокировка зрительного контакта между кошками также может помочь успокоить агрессию.

Она также подчеркнула, что маленькие дети не должны оставаться наедине с кошкой, поскольку даже самый дружелюбный питомец может защититься, если его ущемляют. Зоопсихолог рекомендует создать безопасные места для кошки выше уровня головы ребенка, чтобы питомец мог укрыться.

Куликова добавила, что нужно гладить кошку в направлении шерсти, а не против. Наказания за агрессию, по её словам, могут лишь усугубить ситуацию. Если причина агрессии не ясна, лучше обратиться за помощью к ветеринару.

Ветеринарный врач Наталья Подолянова предложила самим владельцам проводить первый осмотр животного, проверяя его состояние в спокойной обстановке. Она напомнила, что страх является одной из главных причин агрессивного поведения кошки, которое может проявляться в нападении, если животное чувствует угрозу.

Уточнения

Агресси́вность - устойчивая характеристика субъекта, отражающая его предрасположенность к поведению, целью которого является причинение вреда окружающему, либо подобное аффективное состояние (гнев, ярость, злость).





Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



