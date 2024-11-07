Первый в России официально трудоустроенный кот Барсик вернулся домой

Потерявшийся почти неделю назад первый официально трудоустроенный кот в России по имени Барсик, который работал в пермской строительной компании, был найден. Хозяин питомца, Василий Кучумов, сообщил, что кот вернулся домой.
По словам Кучумова, кота нашла Ирина, воспитывающая приёмного сына. Она получила за это 170 тысяч рублей. Он отметил, что у кота нет видимых повреждений, однако Барсик выглядит худым и пьёт много воды, при этом его морда выражает удовлетворение. Кучумов добавил, что планирует отвезти питомца в ветеринарную клинику на длительное обследование.
Напомним, кот Барсик пропал в начале ноября в частном секторе микрорайона Висим в Перми, когда ушел гулять в огород и не вернулся. В 2016 году пермская строительная компания приняла его на работу и назначила зарплату более 30 тысяч рублей. Барсика запускали в новые квартиры застройщика клиенты, у которых не было домашних животных, чтобы соблюсти народную примету о том, что первой в дом должна войти кошка.
Пермь - город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района.
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