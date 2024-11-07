Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать надёжный антифриз и избежать подделок
Как сделать ресницы более густыми: советы визажиста
Как избавиться от аллергии на кошек: простые и действенные способы
Вирусолог назвал характерный признак, отличающий вирус Коксаки от других
Максим Галкин* опозорился после выборов в США, нарушив данное поклонникам обещание
В России предложили повысить пошлину на импортные вина до 50%
Семь типов обоев, которые преобразят ваше пространство
14-летняя российская фигуристка Барахтина приняла решение представлять Канаду на международных соревнованиях
Удивительные свойства горчицы: здоровое тело, сияющая кожа и чистый дом

Первый в России официально трудоустроенный кот Барсик вернулся домой

1:12
Зоосфера

Потерявшийся почти неделю назад первый официально трудоустроенный кот в России по имени Барсик, который работал в пермской строительной компании, был найден. Хозяин питомца, Василий Кучумов, сообщил, что кот вернулся домой.

Первый в России официально трудоустроенный кот Барсик вернулся домой
Фото: commons.wikimedia.org by רנדום, CC BY-SA 3.0

По словам Кучумова, кота нашла Ирина, воспитывающая приёмного сына. Она получила за это 170 тысяч рублей. Он отметил, что у кота нет видимых повреждений, однако Барсик выглядит худым и пьёт много воды, при этом его морда выражает удовлетворение. Кучумов добавил, что планирует отвезти питомца в ветеринарную клинику на длительное обследование.

Напомним, кот Барсик пропал в начале ноября в частном секторе микрорайона Висим в Перми, когда ушел гулять в огород и не вернулся. В 2016 году пермская строительная компания приняла его на работу и назначила зарплату более 30 тысяч рублей. Барсика запускали в новые квартиры застройщика клиенты, у которых не было домашних животных, чтобы соблюсти народную примету о том, что первой в дом должна войти кошка.

Уточнения

Пермь - город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Садоводство, цветоводство
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу Аудио 
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Силовые структуры
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как укрыть розы на зиму простым способом
Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость Дмитрий Плотников
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Стало известно, как Натали Портман отреагировала на новый роман изменившего ей экс-супруга
Как создать кухню своей мечты: от планировки до техники
Археологи раскрыли тайну скелета, собранного из костей разных времён
Рецепт ароматной ухи из минтая для лёгкого обеда
Спортивный напиток: не просто вода, а секрет эффективных тренировок
23-летний сын Игоря Верника рассказал о съёмках в постельных сценах: вижу тенденцию
Как в Екатеринбурге возродилась запрещённая секта
Учёные нашли экзотический вирус благодаря коту
Секреты выживания для многолетних луков: попробуйте сами
Гарика Сукачёва лишили водительских прав
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.