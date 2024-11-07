Первый в России официально трудоустроенный кот Барсик вернулся домой

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Потерявшийся почти неделю назад первый официально трудоустроенный кот в России по имени Барсик, который работал в пермской строительной компании, был найден. Хозяин питомца, Василий Кучумов, сообщил, что кот вернулся домой.

Фото: commons.wikimedia.org by רנדום, CC BY-SA 3.0

По словам Кучумова, кота нашла Ирина, воспитывающая приёмного сына. Она получила за это 170 тысяч рублей. Он отметил, что у кота нет видимых повреждений, однако Барсик выглядит худым и пьёт много воды, при этом его морда выражает удовлетворение. Кучумов добавил, что планирует отвезти питомца в ветеринарную клинику на длительное обследование.

Напомним, кот Барсик пропал в начале ноября в частном секторе микрорайона Висим в Перми, когда ушел гулять в огород и не вернулся. В 2016 году пермская строительная компания приняла его на работу и назначила зарплату более 30 тысяч рублей. Барсика запускали в новые квартиры застройщика клиенты, у которых не было домашних животных, чтобы соблюсти народную примету о том, что первой в дом должна войти кошка.

Уточнения

Пермь - город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района.

