Продлить жизнь собаки помогут эти важные правила

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как продлить жизнь собаке

Активный образ жизни и физическая активность могут продлить жизнь собаке. Чем больше времени вы проводите со своим питомцем, тем счастливее животное.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Важно как можно больше и чаще выгуливать собаку на улице: в лесу, в парке. Бег и игры с собакой также могут улучшить ваше самочувствие. Для вашего питомца важно получать достаточную физическую активность. Это полезно для здоровья лап, сердца и психического здоровья.

Диета также влияет на здоровье собаки. Внимательно следите за рационом вашей собаки. Пища должна быть полезной и подходящей для собаки. В рационе должен присутствовать белок, некоторые овощи и фрукты, минералы и витамины. Выбирайте только корм премиум-класса без красителей, консервантов и неподходящих ингредиентов.

На здоровье вашего питомца влияет состояние его ротовой полости. Мало кто знает, что ваш питомец может прожить дольше, если его зубы и десны здоровы. Это также избавит животное от боли и дискомфорта стоматологических заболеваний.