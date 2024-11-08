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Зубы вашей кошки будут крепкими и здоровыми при соблюдении этих простых правил

1:48
Зоосфера

Как проверить здоровье полости рта кошки

Регулярная проверка здоровья полости рта вашего питомца чрезвычайно важна. Это можно сделать как самостоятельно, так и во время осмотра у ветеринара.

Зубы вашей кошки будут крепкими и здоровыми при соблюдении этих простых правил
Фото: openverse.org by PawsShion, CC BY-NC-ND 2.0

Здоровые зубы белые, без сколов и пятен. На деснах вашего питомца не должно быть язв или пятен. Они должны быть розовыми и без вздутия.

Также стоит проверить внешний вид задней части рта вашей кошки. Не должно быть повреждений, кровотечений, язв или отеков. Дыхание не должно быть неприятным. Неприятный запах изо рта животного является признаком болезни или инфекции.

Кроме того, признаки плохого самочувствия включают чрезмерное слюнотечение, трудности с приемом пищи или потерю веса. Если вы заметили какие-либо изменения в своей кошке, важно немедленно обратиться к ветеринару.

Как заботиться о здоровье зубов кошки

Чтобы сохранить зубы вашей кошки здоровыми, важно правильное питание и уход за полостью рта. Важно чистить зубы питомца ежедневно или раз в неделю специальной зубной пастой и щеткой для кошек. Лучше всего приучать животное к чистке зубов с самого раннего возраста.

Специальные зубные пасты и щетки можно найти в зоомагазинах и ветеринарных клиниках. Ни в коем случае нельзя чистить зубы вашего питомца человеческой зубной пастой или щеткой. Дело в том, что высокий уровень фтора, который часто встречается в зубной пасте человека, может серьезно навредить животному. Зубные пасты для кошек не содержат фтора или других компонентов, вредных для вашего питомца.

Уточнения

Зуб (биология) — костное образование у животных, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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