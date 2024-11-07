Ученые ВНИИЗЖ предупредили об опасности клещей для собак даже в конце осени

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Саратовской области, несмотря на позднюю осень, был зафиксирован случай укуса клеща у собаки. В результате обследования в филиале Федерального центра охраны здоровья животных Россельхознадзора у животного был диагностирован пироплазмоз.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari, CC0

"Пироплазмоз у собак, также известный как бабезиоз, представляет собой сезонное заболевание, передающееся через укусы клещей рода Babesia. Болезнь протекает тяжело и требует немедленного обращения к ветеринарному специалисту", — поясняют эксперты.

Переносчиками пироплазмоза являются иксодовые клещи, которые наиболее активны в теплое время года — с апреля по сентябрь. Однако специалисты ВНИИЗЖ рекомендуют продолжать обработку питомцев против этих вредителей до наступления заморозков. Для этого можно использовать репелленты и защитные ошейники.

"Собаки заражаются во время прогулок на природе, в основном в густой траве и кустарниках. Симптомы пироплазмоза включают лихорадку, гемолиз (разрушение) эритроцитов, а моча собаки становится красной из-за развития гемоглобинурии", — предупреждают учёные.

Уточнения

Клещи́ — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

