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Почему собака слишком быстро ест? Опасно ли это для здоровья питомца?

2:27
Зоосфера

Если собака с жадностью поглощает свой корм, не успевая даже толком его пережевать, это может вызвать беспокойство у владельца. Такой способ питания со временем может негативно сказаться на здоровье питомца, поэтому важно понять, что стало причиной такого поведения, и принять меры для её устранения.

Почему собака слишком быстро ест? Опасно ли это для здоровья питомца?
Фото: freepik.com by boryanam, PDM

— Проблемы со здоровьем Чрезмерный аппетит может быть симптомом различных заболеваний, таких как диабет или заражение гельминтами и другими паразитами.

— Конкуренция Если в доме живут несколько собак, конкуренция может возникать не только за внимание хозяина, но и за пищу. В таких условиях собаки могут жадно поедать свой корм, иногда даже заглядывая в миску соседа.

— Несбалансированное питание Если собака не получает с пищей все необходимые полезные вещества, это может привести к чрезмерному аппетиту. Поэтому крайне важно уделять внимание сбалансированному рациону вашего питомца.

— Отсутствие графика кормления Если собаку кормят нерегулярно или постоянно меняют график, это может вызвать расстройство пищевого поведения. Питомец будет жадно поедать свой корм, не зная, когда в следующий раз он получит порцию еды.

— Как скорректировать поведение

Первым шагом к решению проблемы является проверка здоровья вашей собаки. Обратитесь к ветеринарному врачу, который проведёт осмотр и, при необходимости, назначит необходимые исследования.

Затем следует уделить внимание составлению рациона. Собака должна получать все необходимые питательные элементы с пищей, чтобы не испытывать голод и не стремиться съесть всё до крошки.

Установите график кормления: собака должна привыкнуть получать пищу, например, дважды в день — утром после прогулки и в обед. Это поможет снизить стресс и избавит вашего питомца от беспокойства о том, покормят ли его в следующий раз.

Пока собака не привыкнет к установленному графику, вы можете использовать посуду, которая поможет замедлить процесс поедания корма.

Существуют различные формы мисок, например, с отсеками, из которых нельзя сразу захватить всю порцию корма, и собаке придётся есть небольшими порциями.

Также можно положить в обычную миску теннисный мяч, который будет мешать питомцу, замедляя процесс поглощения пищи.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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