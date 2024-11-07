Страшная операция мягкие лапки. Чем опасно удаление кошачьих когтей?

3:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые хозяева, устав от испорченной мебели и случайных царапин, решают сделать своему питомцу операцию "мягкие лапки". Они надеются, что это поможет сохранить дом в чистоте и улучшит их отношения с кошкой. Однако на самом деле всё оказывается совсем не так.

Фото: openverse.org by Fabian, CC BY 3.0

После операции кошка начинает испытывать мучения. Сначала ей трудно ходить из-за боли в лапах, а затем возникают проблемы с туалетом: ей больно закапывать свои "следы" в лотке. Она становится раздражительной, замкнутой и агрессивной. С каждым днём её страдания усиливаются: повреждённые лапы болят, ходить ей всё труднее, и только тогда хозяева понимают, что совершили ошибку.

— Что такое операция "мягкие лапки"?

Эта процедура не просто удаляет когти, а ампутирует последние фаланги пальцев. Она является болезненной и калечащей операцией, которая наносит животному как физический, так и психологический вред.

— В долгосрочной перспективе питомца ждут следующие проблемы:

1. Хроническая боль. Даже спустя месяцы и годы после операции кошка будет испытывать дискомфорт.

2. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Из-за ампутации кошка неправильно распределяет вес на лапы, что может привести к артриту и проблемам с позвоночником.

3. Проблемы с поведением. Лишённая возможности защищаться когтями, кошка часто становится агрессивной или, наоборот, запуганной и депрессивной.

4. Осложнения. Ампутация фаланг, как и любая операция, несёт анестезиологические риски. Существует высокий риск воспаления и сепсиса из-за расположения швов.

5. Травмы. Из-за неестественного положения стопы во время ходьбы кошка рискует получить перелом или вывих, если поскользнётся на гладкой поверхности, попытается запрыгнуть наверх и не сможет зацепиться лапами, или неудачно спрыгнет вниз даже с небольшой высоты (со стула или подоконника).

— Гуманные альтернативы удалению когтей

1. Регулярная стрижка когтей. Специальные ножницы и немного терпения — и когти больше не будут проблемой. Если у вас возникают сложности, вы можете обратиться к грумеру или ветеринарному врачу.

2. Когтеточки. Разместите их в удобных и безопасных для кошки местах, чтобы она могла точить когти без ущерба для мебели.

3. Воспитание и терпение. Эти навыки помогут вам решить проблему цивилизованным путём. А со многими видами нежелательного поведения может помочь зоопсихолог.

4. Колпачки на когти (антицарапки) — опасная и не менее травматичная альтернатива операции. Из-за колпачков кошка не может больше втянуть когти, и её стопа находится в неестественном положении. Ей становится неудобно ходить, и возникает риск травм от любого прыжка и при беге.

— Не причиняйте вред своему любимцу! Вместо этого выбирайте гуманные способы заботы о когтях вашего питомца.

Уточнения

Когти — роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных.

