Вакцинация кошек и собак. Ответы на самые частые вопросы

Прививки играют решающую роль в здоровье и безопасности наших любимцев. Чтобы защитить питомца от серьёзных заболеваний, следует знать когда и сколько раз необходимо проводить вакцинацию, обязательно ли обрабатывать питомца от паразитов перед прививкой.

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Ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся прививок.

— Нужна ли дегельминтизация?

За 10-14 дней до запланированной прививки следует провести профилактическую обработку собаки или кошки от глистов. Если вы регулярно проводите обработку каждые 3 месяца, перед вакцинацией дополнительная дегельминтизация не требуется.

— Когда делать первую прививку?

Первая прививка щенку или котёнку всегда осуществляется двукратно (либо трехкратно в зависимости от производителя вакцины) с интервалом в 3-4 недели.

Первый раз вводится комплексная вакцина без бешенства, а второй раз — комплексная вакцина с бешенством (ревакцинация). Перед второй прививкой повторная дегельминтизация не требуется.

— Когда прививать повторно?

Через год после последней даты вакцинации комплексную прививку с бешенством следует повторить. Дата вакцинации указана в ветеринарном паспорте вашего питомца, поэтому не теряйте этот важный документ и всегда берите его с собой в клинику.

В дальнейшем вакцинацию необходимо проводить один раз в год на протяжении всей жизни животного. Перед каждой ежегодной прививкой обязательно проводите обработку от гельминтов, как было указано в первом пункте.

— Можно ли гулять после прививки?

При первичной вакцинации выгул можно начинать через 14 дней после второй прививки (ревакцинации). После ежегодной плановой вакцинации прогулки можно проводить без ограничений, так как соблюдение графика поддерживает иммунитет на должном уровне.

— Можно ли купать питомца или поехать с ним в гости?

В течение 14 дней после вакцинации мы рекомендуем оберегать животное от переохлаждений (купание, сквозняки), стрессов (включая поездки на дачу, в гости или смену места жительства). Желательно не мыть питомца целиком, а ограничиться очисткой лап после прогулки.

— Питомец приболел: текут сопли, слезятся глаза, чихает, есть диарея. Можно ли прививать?

Прививать можно только абсолютно здоровое животное. Поэтому на приеме врач обязательно осмотрит вашего любимца, расспросит вас о его самочувствии и проведет измерение температуры.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов с целью формирования активного защитного иммунитета.

