Как избежать болезней у черепахи: идеальная вода для вашего террариума

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Водяные черепахи — одни из самых популярных домашних питомцев. Уход за ними может быть увлекательным, однако для их здоровья важно поддерживать чистоту воды в аквариуме.

Фото: Openverse by bamyers4az, CC BY 2.0

Из-за неряшливости этих рептилий, которые едят и справляют нужду в воде, регулярная подмена воды и использование качественного фильтра являются обязательными для поддержания хорошего качества воды.

Главное для поддержания чистоты в аквариуме — это частая подмена воды и использование фильтров, способных эффективно поддерживать воду в идеальном состоянии.

Однако одной подменой дело не ограничивается. Важно также следить за кормлением черепахи и избегать остатков пищи в аквариуме, так как они могут привести к накоплению аммиака в воде.

Для проверки уровня аммиака можно использовать специальные тест-полоски. Когда вода в аквариуме начинает мутнеть и пахнуть, это сигнал к тому, что пора менять воду. Лучше не дожидаться появления запаха, а менять воду заранее.

Хороший фильтр (например, внутренний или внешний канистровый) и использование биологических кондиционеров для очистки среды, помогут поддерживать оптимальные условия.

Чтобы упростить процесс подмены воды, можно воспользоваться устройствами с всасывающим шлангом, которая поможет не только заменить воду, но и удалить мусор со дна аквариума.

Помните, что для здоровья вашей водной черепахи важно следить за качеством воды, регулярно менять её и использовать эффективные фильтры и кондиционеры. Составьте график обслуживания аквариума и придерживайтесь его.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса, наземные виды черепах распространены на территории всех материков, кроме Антарктиды и на многих островах, морские виды широко распространены в тропических и субтропических зонах, реже — в бореальных районах мирового океана.

