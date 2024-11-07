Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чтоб не стать заложником Морфея, водителю авто нужно помнить об этом
Древний организм показал, что первым всё-таки было яйцо
Сколько мандаринов в день можно есть без последствий для здоровья
Белый дом спешит передать Киеву последние миллиарды долларов
Автотуризм набирает популярность в России
Готовим запечённую картошку с чесночком и зеленью, вкуснее которой вы никогда не ели
Почему стиль лофт часто выбирают творческие натуры? Правила оформления
"Аль-Хиляль" может расторгнуть контракт с Неймаром
Яркие акценты на ресницах: как правильно использовать цветную тушь?

Эффективный ошейник от блох и клещей: основные критерии выбора

1:18
Зоосфера

Ошейник против блох и клещей для кошек — эффективное средство, если выбрать продукт, подходящий вашему питомцу и отвечающий определённым критериям. Вот на что стоит обратить внимание при покупке.

Эффективный ошейник от блох и клещей: основные критерии выбора
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, CC BY-SA 4.0

Основные критерии выбора

Упаковка

Оптимальным выбором будет ошейник, запаянный в фольгированный пакет. Продукты в другой упаковке, по мнению специалистов, могут оказаться менее эффективными в защите от блох.

Предназначение

Выбирайте ошейник, предназначенный именно для кошек. Учитывайте возраст и особенности питомца: существуют специальные модели для котят, беременных и кормящих кошек.

Срок годности

Убедитесь, что срок годности не истёк. Старый ошейник может не только оказаться неэффективным, но и нанести вред здоровью кошки.

Состав

Обратите внимание на состав ошейника. Он не должен содержать такие вещества, как амитраз, перметрин и органические фосфаты, которые могут быть токсичны для кошек.

Рынок предлагает множество вариантов, от качественных до поддельных. Поэтому не стоит гнаться за самой низкой ценой, так как это может отразиться на безопасности и эффективности изделия.

Уточнения

Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Домашние животные
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко Аудио 
Где не стоит сажать малину: советы для хорошего урожая
Садоводство, цветоводство
Где не стоит сажать малину: советы для хорошего урожая Аудио 
Популярное
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения

Исследования миссии NASA InSight на Марсе принесли новые данные о физических и тепловых свойствах марсианской почвы.

Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как укрыть розы на зиму простым способом
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Готовим запечённую картошку с чесночком и зеленью, вкуснее которой вы никогда не ели
Почему стиль лофт часто выбирают творческие натуры? Правила оформления
"Аль-Хиляль" может расторгнуть контракт с Неймаром
Яркие акценты на ресницах: как правильно использовать цветную тушь?
Извержение вулкана Хунга-Тонга уменьшило количество CO₂ в атмосфере
Мандат на перемены: Илон Маск празднует победу Трампа
Доллар достиг самого крупного однодневного прироста с 2016 года
Защита растений с помощью муки, как избавиться от сциарид и тли
В Мексике нашли следы жизни могущественного мезоамериканского народа
Туристка из России рассказала о том, как американцы воспринимают иммигрантов из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.