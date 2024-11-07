Эффективный ошейник от блох и клещей: основные критерии выбора

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ошейник против блох и клещей для кошек — эффективное средство, если выбрать продукт, подходящий вашему питомцу и отвечающий определённым критериям. Вот на что стоит обратить внимание при покупке.

Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, CC BY-SA 4.0

Основные критерии выбора

Упаковка

Оптимальным выбором будет ошейник, запаянный в фольгированный пакет. Продукты в другой упаковке, по мнению специалистов, могут оказаться менее эффективными в защите от блох.

Предназначение

Выбирайте ошейник, предназначенный именно для кошек. Учитывайте возраст и особенности питомца: существуют специальные модели для котят, беременных и кормящих кошек.

Срок годности

Убедитесь, что срок годности не истёк. Старый ошейник может не только оказаться неэффективным, но и нанести вред здоровью кошки.

Состав

Обратите внимание на состав ошейника. Он не должен содержать такие вещества, как амитраз, перметрин и органические фосфаты, которые могут быть токсичны для кошек.

Рынок предлагает множество вариантов, от качественных до поддельных. Поэтому не стоит гнаться за самой низкой ценой, так как это может отразиться на безопасности и эффективности изделия.

Уточнения

Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.

