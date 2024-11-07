Как избавиться от запаха кошачьего туалета с помощью активированного угля

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы домашних животных сталкиваются с неприятным запахом от кошачьего туалета. Решение этой проблемы простое и доступное: использование активированного угля.

Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Почему активированный уголь помогает убрать запах

Активированный уголь обладает высокой пористостью, что позволяет ему эффективно поглощать молекулы неприятных запахов. Его пористая структура действует как абсорбент, нейтрализующий запахи. Ещё один плюс — это абсолютно безопасное средство для кошек, доступное в любой аптеке и по низкой цене.

Как использовать активированный уголь для кошачьего туалета

Активированный уголь можно использовать в разных формах: в гранулах, порошке или в специальных угольных подушечках. Его нужно разместить рядом с лотком. Для кошачьего туалета среднего размера потребуется 100-200 г угля. Обновлять абсорбент нужно каждые 2-4 недели для максимальной эффективности.

Уточнения

Активированный у́голь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти, скорлупы кокосовых орехов и других углеродосодержащих материалов.

