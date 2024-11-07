Как избавиться от запаха кошачьего туалета с помощью активированного угля

Многие владельцы домашних животных сталкиваются с неприятным запахом от кошачьего туалета. Решение этой проблемы простое и доступное: использование активированного угля.
Активированный уголь обладает высокой пористостью, что позволяет ему эффективно поглощать молекулы неприятных запахов. Его пористая структура действует как абсорбент, нейтрализующий запахи. Ещё один плюс — это абсолютно безопасное средство для кошек, доступное в любой аптеке и по низкой цене.
Активированный уголь можно использовать в разных формах: в гранулах, порошке или в специальных угольных подушечках. Его нужно разместить рядом с лотком. Для кошачьего туалета среднего размера потребуется 100-200 г угля. Обновлять абсорбент нужно каждые 2-4 недели для максимальной эффективности.
Активированный у́голь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти, скорлупы кокосовых орехов и других углеродосодержащих материалов.
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