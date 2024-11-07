Ваша кошка будет здоровой и послушной, если вы будете следовать этим правилам

Котята должны чувствовать себя в безопасности и комфорте. Вы должны уделять много времени своему питомцу. Также важно обезопасить свой дом. Уберите острые предметы, избавьтесь от токсичных растений.
Обустройте специальное место для сна котенка. Там должно быть тепло и сухо. Можно использовать картонную коробку, выстланную одеялом или другим постельным бельем.
Кормите котят специальным кормом из зоомагазина. Питание играет важную роль как в физическом, так и в умственном развитии животного.
Когда котенок немного подрастет, приучите питомца пользоваться туалетом. Для этого поместите животное в лоток сразу после пробуждения и покажите, как правильно его закапывать. Таким образом, котенок быстрее научится самостоятельно ходить в туалет в одном и том же месте.
Создайте "кошачий уголок" со всем необходимым. Поставьте туда игрушки и кровать.
Поставьте рядом миски для еды и воды. Котенок должен привыкнуть к приему пищи в одном и том же месте и в одно и то же время. Поэтому соблюдайте определенный рацион питания для своего питомца. Не кормите животное с рук или стола.
Котёнок — детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.
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