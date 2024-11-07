Ваша кошка будет здоровой и послушной, если вы будете следовать этим правилам

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно воспитывать кошку

Котята должны чувствовать себя в безопасности и комфорте. Вы должны уделять много времени своему питомцу. Также важно обезопасить свой дом. Уберите острые предметы, избавьтесь от токсичных растений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Обустройте специальное место для сна котенка. Там должно быть тепло и сухо. Можно использовать картонную коробку, выстланную одеялом или другим постельным бельем.

Кормите котят специальным кормом из зоомагазина. Питание играет важную роль как в физическом, так и в умственном развитии животного.

Когда котенок немного подрастет, приучите питомца пользоваться туалетом. Для этого поместите животное в лоток сразу после пробуждения и покажите, как правильно его закапывать. Таким образом, котенок быстрее научится самостоятельно ходить в туалет в одном и том же месте.

Создайте "кошачий уголок" со всем необходимым. Поставьте туда игрушки и кровать.

Поставьте рядом миски для еды и воды. Котенок должен привыкнуть к приему пищи в одном и том же месте и в одно и то же время. Поэтому соблюдайте определенный рацион питания для своего питомца. Не кормите животное с рук или стола.

Уточнения

Котёнок — детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.

