Ваш щенок больше не будет кусаться, вот что нужно сделать

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему вас кусают щенки

Чаще всего щенки кусают людей, потому что устали и переутомлены. Они становятся сварливыми, когда не высыпаются или не могут отдохнуть. В среднем щенку требуется до 18 часов сна в сутки. Поэтому ваш питомец может начать капризничать, когда чувствует усталость. Постарайтесь успокоить щенка и уложить его спать.

Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, PDM

Кроме того, щенки еще не умеют контролировать свои эмоции и реакции, поэтому легко могут стать эмоционально перевозбужденными. Из-за отсутствия самоконтроля и сдержанности животное может начать кусать ваши части тела или одежду. Как и дети, щенки могут хотеть укусить или ударить что-то или кого-то, когда они злы, раздражены или грустны.

Щенки часто используют укусы и зубы, чтобы выразить свое недовольство. С помощью укусов животное может показать разочарование, когда что-то не может быть сделано. Такая реакция может возникнуть из-за невозможности что-то делать, получать или контролировать.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



