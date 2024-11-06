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Кинолог рассказал, от чего зависит продолжительность жизни собак

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Зоосфера

Он отметил, что лишние килограммы значительно увеличивают вероятность появления заболеваний суставов, нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, а также проблем с дыхательной системой. Кроме того, они создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и другие органы.

Кинолог рассказал, от чего зависит продолжительность жизни собак
Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, CC BY-SA 4.0

Также на продолжительность жизни влияют такие аспекты, как образ жизни питомца и его рацион. Кинолог акцентировал внимание на том, что собака должна получать все необходимые полезные вещества из своего питания. Еще одним важным аспектом является состояние зубов, так как болезни зубов могут быть связаны с другими недугами.

По словам Голубева, маленькие породы собак, как правило, имеют более длительный срок жизни по сравнению с крупными.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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