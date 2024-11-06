Собаки способны определить возвращение своего владельца домой уже в тот момент, когда он только выходит из лифта и направляется к двери квартиры.
Эти животные улавливают звуки, недоступные человеческому уху, а в сочетании с обонятельными ощущениями и интуитивными сигналами, это помогает им распознавать своего хозяина, отметил Голубев.
Кроме того, он добавил, что у собак более чувствительные барабанные перепонки. Основное различие в слуховых способностях заключается в том, что четвероногие друзья лучше воспринимают звуки высокой частоты, тогда как люди более восприимчивы к низким частотам. Таким образом, собаки могут слышать звуки на значительно большем расстоянии, чем их владельцы.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.