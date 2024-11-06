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Кинолог Голубев рассказал об особенностях слуха у собак

0:46
Зоосфера

Собаки способны определить возвращение своего владельца домой уже в тот момент, когда он только выходит из лифта и направляется к двери квартиры.

Кинолог Голубев рассказал об особенностях слуха у собак
Фото: flickr.com by Гигантвермин, CC BY-SA 2.0

Эти животные улавливают звуки, недоступные человеческому уху, а в сочетании с обонятельными ощущениями и интуитивными сигналами, это помогает им распознавать своего хозяина, отметил Голубев.

Кроме того, он добавил, что у собак более чувствительные барабанные перепонки. Основное различие в слуховых способностях заключается в том, что четвероногие друзья лучше воспринимают звуки высокой частоты, тогда как люди более восприимчивы к низким частотам. Таким образом, собаки могут слышать звуки на значительно большем расстоянии, чем их владельцы.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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