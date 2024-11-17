Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы самые распространенные проблемы, из-за которых могут запретить эксплуатацию автомобиля
Гнёзда с сыром и грибами — оригинальная замена котлет и тефтелей
Россия призывает к отмене санкций на саммите АТЭС
Картофель каждый год в одном месте: как не потерять урожай
Как удалить запах питомца с помощью средств из кухни
Найдены следы галлюциногенного ритуала в древнеегипетском сосуде
Ошибки в освещении кухни, которые навсегда убивают уют
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну
Из-за чего после мощной тренировки трудно передвигаться?

Как кошки проявляют привязанность к хозяину

Почему некоторые кошки испытывают привязанность к хозяину
1:05
Зоосфера

Кошки давно стали одними из самых популярных домашних питомцев, очаровывая своих владельцев независимым характером. Считается, что кошки остаются эмоционально равнодушными к своим хозяевам и принимают заботу лишь как должное. Однако, вопреки распространённому мнению, кошки способны испытывать привязанность и даже искренне любить своих владельцев.

Почему некоторые кошки испытывают привязанность к хозяину
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, CC0

Эксперты утверждают, что привязанность кошки к человеку зависит от личных отношений. Если владельцу удаётся наладить эмоциональный контакт, кошка становится более привязана и чувствительна к своему хозяину. Исследования показали, что при разлуке с владельцем кошка может испытывать стресс, что подтверждает её способность к привязанности.

Конечно, не все кошки проявляют одинаковый интерес к человеку. Некоторые из них действительно остаются независимыми и не привязываются к людям. В таких случаях владельцу может помочь постепенное построение отношений, чтобы завоевать доверие и симпатию питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Авто
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости Аудио 
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Авто
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта Аудио 
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Последние материалы
Найдены следы галлюциногенного ритуала в древнеегипетском сосуде
Ошибки в освещении кухни, которые навсегда убивают уют
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну
Из-за чего после мощной тренировки трудно передвигаться?
Как бороться с истинным проклятьем отопительного сезона — обезвоженной кожей
Яркий свет фар - прихоть производителей автомобилей, от которой страдает вся экосистема
Как приготовить хрустящую картошку: три секрета идеального вкуса
ИИ обучили прогнозировать побочные эффекты от иммунотерапии
Как заделать дупло в яблонях и сохранить здоровье дерева
Эмир Кустурица заявил, что в Европе ценят российскую культуру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.