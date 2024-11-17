Простые способы борьбы с запахом от питомцев

Как удалить запах питомца с помощью средств из кухни

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Неприятный запах от домашних питомцев может стать настоящей проблемой для всего дома. Но не спешите расстраиваться: устранить запах можно с помощью простых средств, которые наверняка есть у вас на кухне.

Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM

Вот два проверенных способа, которые помогут справиться с запахом в помеченных местах.

1. Метод с уксусом и содой. Уксусная кислота помогает нейтрализовать запахи, оставленные животными. Для начала наполните ведро водой и добавьте уксус в зависимости от интенсивности запаха. Тщательно вымойте загрязнённые места этим раствором. Затем посыпьте их содой и оставьте на некоторое время, чтобы она впитала остатки запаха. Спустя несколько минут смойте соду тёплой водой. Если запах не исчез полностью, повторите процедуру ещё 2-3 раза.

2. Метод с жидким мылом и содой. Смешайте жидкое мыло и соду в равных пропорциях, чтобы получилась густая кашица. Нанесите смесь на место загрязнения и накройте тряпкой на 2-3 часа. После этого удалите остатки смеси и наслаждайтесь чистым воздухом.

Эти простые методы помогут быстро и эффективно избавиться от неприятного запаха и вернуть в дом свежесть.

Уточнения

Дома́шние пито́мцы - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

