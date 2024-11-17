Могут ли слёзы у собак быть признаком эмоций

Каждый владелец собаки умеет понимать эмоции своего питомца. Например, если собака отвернулась — она, возможно, обижена, а если виляет хвостом и громко лает, то явно рада встрече. У собак есть множество способов выразить свои чувства, и иногда на их глазах можно заметить слёзы.
Ответ — нет: слёзы у собак не связаны с эмоциями. Их основная функция — увлажнение роговицы и очищение глаз. Если у питомца текут слёзы, это скорее всего вызвано физиологической или патологической причиной.
Слёзотечение у собак может быть вызвано попаданием инородного предмета, травмой, аллергией и другими проблемами. В норме выделения из глаз собаки минимальные и прозрачные, скапливающиеся в уголках глаз. Важно регулярно очищать их специальной салфеткой и лосьоном, чтобы поддерживать гигиену глаз питомца.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
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