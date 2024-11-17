Как загрязнение воздуха влияет на здоровье домашних животных

Чистый воздух — здоровье питомцев: новая причина для очищения атмосферы

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные выявили новую причину болезней у домашних животных. Согласно докладу Лондонской школы экономики и политических наук, загрязнение воздуха оказывает значительное влияние на здоровье питомцев, увеличивая частоту их заболеваний и обращения к ветеринарам.

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov, CC BY 3.0

В совместном исследовании специалистов из США и Великобритании были проанализированы данные о 7 миллионах визитов к ветеринарным врачам в Великобритании за последние 5 лет. Результаты показали, что каждый дополнительный микрограмм загрязняющих частиц в воздухе, накопленный за неделю, увеличивает количество визитов к ветеринарам на 0,7% как для кошек, так и для собак.

Эксперты подсчитали, что сокращение уровня загрязнения воздуха до нормы, рекомендованной ВОЗ, может уменьшить количество ежегодных визитов к ветеринарным врачам на 80 тысяч. Это не только снизит нагрузку на ветеринарные клиники, но и повысит качество жизни домашних животных.

Уточнения

Дома́шние пито́мцы - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

