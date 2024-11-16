Привычки кошатников, вызывающие улыбку

Кошатники: уникальные привычки, которые заставят вас улыбнуться

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые считают кошатников странными людьми, которые воспринимают своих пушистых друзей как настоящую семью. Хотя порой их поведение вызывает осуждение и смех, неоспоримо одно: эти люди полны жизни и юмора. Вместо того чтобы осуждать их эксцентричность, стоит взглянуть на неё с улыбкой.

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Какие же поступки кошатников вызывают улыбку у окружающих?

Они пытаются пожать лапу своему коту, как будто это обычная человеческая приветствие. Бегают по дому, запечатлевая своего любимца в самых милых и забавных позах. Терпят, пока их кот не решит уйти, прежде чем сами пойдут в туалет. Разговаривают со своим питомцем, словно тот способен понять их. Используют особые интонации, которые не применяют в беседе с людьми. Их телефоны переполнены фотографиями кота, и если нужно удалить что-то, они готовы избавиться от важных данных, оставляя только снимки любимца. Кошка для них — не просто животное с кличкой, а личность с полноценным именем, иногда даже с фамилией и титулом. У питомца могут быть разные имена, от официального Томаса до нежных Лапульки и Бубличка. Кошатники ревнуют, когда их любимец садится к другим или игнорирует их. Часто подносят кота к зеркалу, чтобы тот оценил свою красоту и идеальную шерсть. Иногда они просто ложатся головой на кошку, притворяясь, что это подушка, при этом стараясь не причинить ей неудобства. Обязательно здороваются и прощаются с питомцем, когда уходят и возвращаются домой. Тщательно укладывают кошку в постель, хотя знают, что та тут же вскочит и убежит. Спорят с питомцем, когда тот медлит, решая, входить ли в комнату. Убеждены, что кошачьи укусы и царапины — это проявление любви. Не прогоняют кота, когда он закрывает экран телевизора, ведь проще сменить место, чем обидеть любимца. Ласкают питомца против шерсти и смеются над его забавным видом. Говорят: "Будь здоров", когда кот начинает чихать. Каждый раз, когда кот зевает, они пихают ему палец в рот. Обожают тискать кота, даже когда тот явно не в настроении. Наряжают своего питомца в оригинальные костюмы, купленные или сделанные своими руками. Закутывают кота в одеяло, словно маленького ребёнка. Порой даже поют ему колыбельные. Запасаются разнообразными лакомствами, игрушками и уютными местечками для кота, создавая ему настоящие царские условия. Периодически гоняются за ним по квартире, устраивая "бои лапками", а если кот возмущается, они стараются говорить на его языке.

Неудивительно, что многие из нас хотя бы раз выполняли подобные действия со своими котами. Странности кошатников кажутся нам естественными, ведь они просто выражают свою любовь и заботу о своих питомцах, и это не может не радовать.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

