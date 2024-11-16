Как выбрать корм для кошки

Как правильно кормить кошку для активной жизни

Правильное питание для кошки: ключ к здоровью и активности. Чтобы ваша кошка была активной и здоровой, её питание должно быть полноценным и состоять из натуральных компонентов. Однако обеспечить питомца всеми необходимыми питательными веществами самостоятельно может быть сложно. В таких случаях готовые корма становятся оптимальным решением, так как они содержат комплекс витаминов и минералов, необходимых для здоровья.

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Разнообразие кормов: что выбрать?



На рынке представлено множество видов кормов для кошек, и важно знать их отличия. Все корма делятся на классы, что упрощает поиск подходящего варианта с учётом полезности и ценового диапазона.

Консервы



Консервы предлагают высокую сбалансированность витаминов и полезных компонентов, что делает их любимым выбором для большинства кошек. Благодаря своей влажности, они не требуют дополнительного питья после еды. Герметичная упаковка позволяет долго хранить корм, но открытые банки не подлежат длительному хранению — их следует употребить в течение нескольких приёмов пищи и хранить в прохладном месте после открытия.

Влажный корм



Влажный корм представлен небольшими кусочками сбалансированной пищи в специальном соусе. Он менее влажный, чем консервы, и тоже рассчитан на одно или несколько приёмов пищи. В его составе есть весь комплекс полезных веществ, необходимых для здоровья вашей кошки.

Сухой корм



Сухой корм обладает своими преимуществами. Во время еды он помогает очищать зубы от налёта, что положительно сказывается на гигиене полости рта. Он также имеет длительный срок хранения, что удобно для владельцев, которые могут оставаться вне дома на продолжительное время. Сухой корм можно насыпать в миску с запасом, но важно обеспечить кошку достаточным количеством свежей воды.

Классы кормов: как выбрать лучший вариант?



Не все корма обладают одинаковой пищевой ценностью. Например, корма эконом-класса чаще всего не содержат необходимых витаминов и минералов, их цель — просто утолить голод. Такие корма не подходят в качестве основного питания.

Корма премиум-класса, напротив, изготавливаются из натуральных мясных продуктов и рекомендованы для основного рациона кошки. Они обеспечивают питомца сбалансированным питанием и поддерживают его здоровье.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

