Как защитить мебель от котов

Почему ваши кошки выбирают мебель в качестве скребка

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Порой наличие кота или кошки в доме может стать источником неприятностей, особенно когда любимцы начинают точить когти о мягкую мебель. Некоторые хозяева, не зная, как с этим справиться, прибегают к радикальным мерам — отрезают своим питомцам когти. Но это совершенно неправильно и жестоко. Когти для кошек — это не только инструмент защиты, но и важная часть их жизни, необходимая для выживания.

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Не стоит сердиться на своих пушистиков, даже если они выбрали для своих "тренировок" вашу шикарную итальянскую мебель. Помните, что для них это просто привычка, и теперь эти стулья могут стать частью их "территории". Некоторые коты могут проявлять такую активность даже с детскими колясками, что совершенно недопустимо — эти вещи требуют особого бережного обращения.

Прежде чем принять решение о заведении кота, важно осознать, что к некоторым его потребностям стоит относиться с пониманием. Мебель всегда можно заменить, а вот любовь и привязанность, которые дарит вам ваш питомец, несравнимы ни с чем. Лучше примиритесь с его привычками и найдите способы минимизировать ущерб, чтобы наслаждаться обществом своего пушистого друга.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

