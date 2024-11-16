Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как привычка терпеть боль может привести к серьезным заболеваниям
Павел Деревянко и Артём Дзюба пошутили друг на другом в соцсетях
Конфликт на Украине привёл к экономическим выгодам для США и ущербу для Евросоюза
Зола для смородины — лучшее удобрение для роста, плодоношения и защиты от вредителей
Бьянка раскрыла, почему не общается с родной матерью
Как правильно кормить кошку для активной жизни
Анастасия Макаревич рассказала, почему решила сменить фамилию и отказаться от родного отца
Почему обезвоженная кожа вызывает ранние морщины и как этого избежать
Певица Нюша воссоединилась с бывшим мужем: в чём причина

Как защитить мебель от котов

Почему ваши кошки выбирают мебель в качестве скребка
1:16
Зоосфера

Порой наличие кота или кошки в доме может стать источником неприятностей, особенно когда любимцы начинают точить когти о мягкую мебель. Некоторые хозяева, не зная, как с этим справиться, прибегают к радикальным мерам — отрезают своим питомцам когти. Но это совершенно неправильно и жестоко. Когти для кошек — это не только инструмент защиты, но и важная часть их жизни, необходимая для выживания.

Почему ваши кошки выбирают мебель в качестве скребка
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Не стоит сердиться на своих пушистиков, даже если они выбрали для своих "тренировок" вашу шикарную итальянскую мебель. Помните, что для них это просто привычка, и теперь эти стулья могут стать частью их "территории". Некоторые коты могут проявлять такую активность даже с детскими колясками, что совершенно недопустимо — эти вещи требуют особого бережного обращения.

Прежде чем принять решение о заведении кота, важно осознать, что к некоторым его потребностям стоит относиться с пониманием. Мебель всегда можно заменить, а вот любовь и привязанность, которые дарит вам ваш питомец, несравнимы ни с чем. Лучше примиритесь с его привычками и найдите способы минимизировать ущерб, чтобы наслаждаться обществом своего пушистого друга.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Еда и рецепты
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома Аудио 
Популярное
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов

Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.

Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Последние материалы
Как улучшить вкус отварного картофеля: три простые добавки
Алсу отреагировала на комментарий Добровинского в свой адрес: цирк уехал, клоуны остались
Как правильно пересаживать антуриум
Как сочетать стиль и комфорт в зимней обуви
Отчетный сбор Кубанского казачьего войска: впереди новые задачи и достижения
В расчётах с азиатскими странами доля рубля выросла на 40%
Лариса Лужина высказалась о личной жизни Светланы Светличной: все погрешения простит Бог
Как посадка картофеля глазками увеличивает урожай
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?
Певец Хабиб рассказал, как ему удалось похудеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.