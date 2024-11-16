Почему молоко и тунец не подходят для кошек

При выборе еды для кошек многие владельцы полагаются на устоявшиеся стереотипы. Например, кошек часто кормят рыбой или молоком, так как эти продукты традиционно ассоциируются с их рационом.
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Однако такая еда не всегда безопасна для питомцев, особенно для взрослых кошек:
Молоко. Несмотря на популярное мнение, взрослым кошкам нельзя давать молоко. С возрастом их организм всё хуже усваивает лактозу, что может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта. Исключение можно сделать только для совсем маленьких котят.
Консервированный тунец. Рыбу можно включать в рацион кошек, но с осторожностью. Её нельзя делать основным продуктом питания питомца, и давать лучше не чаще одного раза в неделю. Опасность также представляют сырая, жареная, вяленая и солёная рыба. Консервированный тунец — особенно нежелательный продукт, так как он содержит опасные соединения и избыточное количество жира или соли, что вредно для кошек.
Уточнения
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".