Почему молоко и тунец не подходят для кошек

Чем опасны молоко и консервированный тунец для кошек

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

При выборе еды для кошек многие владельцы полагаются на устоявшиеся стереотипы. Например, кошек часто кормят рыбой или молоком, так как эти продукты традиционно ассоциируются с их рационом.

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Однако такая еда не всегда безопасна для питомцев, особенно для взрослых кошек:

Молоко. Несмотря на популярное мнение, взрослым кошкам нельзя давать молоко. С возрастом их организм всё хуже усваивает лактозу, что может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта. Исключение можно сделать только для совсем маленьких котят.

Несмотря на популярное мнение, взрослым кошкам нельзя давать молоко. С возрастом их организм всё хуже усваивает лактозу, что может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта. Исключение можно сделать только для совсем маленьких котят. Консервированный тунец. Рыбу можно включать в рацион кошек, но с осторожностью. Её нельзя делать основным продуктом питания питомца, и давать лучше не чаще одного раза в неделю. Опасность также представляют сырая, жареная, вяленая и солёная рыба. Консервированный тунец — особенно нежелательный продукт, так как он содержит опасные соединения и избыточное количество жира или соли, что вредно для кошек.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



