Польза кошек для здоровья человека

Жизнь без домашних питомцев может стать настоящим испытанием для тех, кто любит животных. Общение с любимцами приносит огромную пользу как для здоровья, так и для психического состояния человека.
Кошки не требуют такой же степени ответственности и организованности, как собаки, что делает их идеальными компаньонами для многих.
Вот несколько причин, почему стоит завести кошку:
Разнообразие пород кошек с их уникальными привычками и характерами даёт возможность выбрать питомца, который подходит именно вам.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
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