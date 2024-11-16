Эскимо: дружелюбие, ум и волчья внешность

Собаки, которые были верными спутниками северных народов

3:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Возраст этой породы насчитывает около трёх тысяч лет. Первые народы, использовавшие её, обитали на севере и использовали собак для передвижения в упряжках. Название породы было дано американцами, которые перевели слово "эски" на свой язык.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, CC0

Эта порода завоевала любовь американцев благодаря дружелюбному характеру, интеллекту и внешнему сходству с волчонком.

Описание



Собаки имеют средний размер: высота до 60 см, вес до 28 кг. Наиболее распространённые окрасы — чёрно-белый и серо-белый. Шерсть у них густая и плотная, что позволяет переносить сильные морозы. Глаза миндалевидной формы, могут быть карими или голубыми, допускается наличие разного цвета глаз. При должном уходе эти собаки могут жить до 15 лет.

Характер



Эти животные обладают высоким интеллектом, но дрессировке поддаются не очень охотно. Важно завоевать авторитет у собаки, так как по своей природе они темпераментны, своенравны и упрямы. Необходимо заранее продумать, как направлять их активность, иначе питомец начнёт вредничать и шалить. Собаки предпочитают жить в стае и не переносят одиночество. Людям с мягким характером будет трудно воспитать такого питомца.

У эскимосов была традиция запускать собачью стаю в жилище для обогрева детей, и доброжелательное отношение к детям у породы сохранилось до сих пор. Эти собаки имеют крепкое здоровье и хорошую выносливость.

Отрицательные черты



• Доброта по своей природе делает их плохими охранниками.

• Сложно уживаются с другими животными, воспринимая их как добычу.

• Часто выражают тоску воем, напоминающим волчий, который слышен далеко. Иногда обрезают голосовые связки.

• Обожают копать ямы, что может испортить не только ландшафт, но и ковры в доме.

• Очень активны и требуют постоянной физической активности, проявляют стремление к независимости.

Дрессировка



Правильная дрессировка поможет сгладить своенравный характер этой породы. Начинать обучение следует с первых месяцев жизни и продолжать в течение нескольких лет, стремясь добиться взаимопонимания через совместные игры.

Принципы дрессировки:

• Все члены семьи должны придерживаться единой линии поведения.

• Исключать физические наказания, акцентируя внимание на похвале и наградах за выполнение команд.

• Повторять команды не менее 15 раз в день.

От качества воспитания зависит, станет ли собака верным другом или неконтролируемым питомцем. Если хозяин заслужит доверие и авторитет в глазах своего питомца, то сможет контролировать его поведение в любом возрасте.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

