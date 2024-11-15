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Основные советы по уходу за волнистым попугаем

Как избежать ошибок при покупке попугая: советы для начинающих
1:14
Зоосфера

Фраза "Птичку жалко" из комедии "Кавказская пленница" может стать реальностью для вас, если вы решите завести волнистого попугайчика, не ознакомившись с основными правилами его содержания.

Как избежать ошибок при покупке попугая: советы для начинающих
Фото: commons.wikimedia.org by Emraharican, CC BY-SA 3.0

Чтобы питомец чувствовал себя комфортно, важно позаботиться о необходимых условиях:

  1. Просторная клетка с инвентарём. Перед тем как приобрести попугая, начните с покупки клетки. Волнистые попугайчики — очень активные птицы, поэтому клетка должна быть оборудована жердочками, лесенками и полочками. Обязательно добавьте купалку — контейнер с водой комнатной температуры, в котором птица сможет плескаться.

  2. Регулярная уборка. Клетка попугая требует частой уборки. Чтобы облегчить этот процесс, выбирайте модели с выдвижным поддоном — он позволяет быстрее поддерживать чистоту.

  3. Игрушки и деревянные палочки. Попугаю необходимы деревянные палочки и игрушки, чтобы он мог стачивать клюв, который периодически отрастает. Это также поможет занять питомца и избежать скуки.

Эти простые советы помогут вам создать для попугая комфортные условия и избежать сожалений о заведённом питомце.

Уточнения

Дома́шние пито́мцы - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Дмитрий Тезнев
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