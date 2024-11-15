Что привлекает кошек в звуке "кис-кис"

Кошки часто откликаются на зов "кис-кис", и владельцы обычно награждают их за это едой, лаской или игрой. Такое подкрепление — одна из возможных причин, по которой кошки реагируют на этот звук. Однако существуют и другие теории, объясняющие поведение мурлык.
Согласно одной из гипотез, сочетание звуков "кис-кис" напоминает кошкам природные шумы, такие как шелест травы или жужжание насекомых, что пробуждает их охотничьи инстинкты и привлекает внимание.
Другие исследования указывают на то, что мягкие звуки, такие как "к", "с", "п", привлекают внимание кошек, когда произносятся отдельно, а не в составе слов. Считается, что в звуке "с" содержится больше высоких частот, которые особенно хорошо воспринимаются кошачьим слухом. Поскольку диапазон слуха кошек выше человеческого, такие звуки могут выделяться из привычного окружения и побуждать питомцев искать их источник.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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