Ученые выявили уникальные способности собачьего носа

Удивительные способности собачьего носа: тепло, которое они чувствуют

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Международная группа учёных из Университета Лунда в Швеции и Университета Этвоша Лорана в Венгрии провела уникальное исследование, которое выявило интересные особенности собачьего носа. В ходе работы они выяснили, что собаки способны улавливать даже слабое тепловое излучение.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

На кончике собачьего носа находится особая гладкая кожа, известная как ринарий. Это не просто внешний орган: собачий нос всегда холоднее окружающей среды, что подчёркивает его уникальные свойства. Более того, на кончике носа сосредоточено множество нервных окончаний, что делает его чувствительным к изменениям в температуре.

Исследователи тренировались с тремя собаками, ставя перед ними задачу различать тёплые объекты на расстоянии 1,6 метра от предметов с температурой, близкой к температуре окружающей среды. Удивительно, но все три собаки успешно справились с этой задачей, действуя практически вслепую. Уникальные особенности носа были подтверждены с помощью аппарата МРТ, что добавляет научную значимость полученным данным.

Учёные предполагают, что эта способность у собак могла быть унаследована от их предков, которые использовали её во время охоты для обнаружения тепла жертвы. Однако, возможно, что со временем это чутьё притупилось, так как у современных собак "сенсор" на больших расстояниях почти не функционирует.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

