Как избавиться от аллергии на кошек: простые и действенные способы

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если аллергия на кошек проявляется в лёгкой или умеренной форме, существует несколько способов облегчить симптомы.

Фото: freepik.com by master1305, PDM

Снизив количество аллергенов в доме, поддерживая чистоту кошки и используя подходящие медикаменты, можно минимизировать негативное воздействие аллергии.

Как жить с аллергией на кошек

Первое, что стоит сделать, — записаться к аллергологу, чтобы точно убедиться, что проблема именно в кошачьей аллергии.

Симптомы аллергии часто путают с реакцией на пыльцу или плесень, поэтому важно пройти специальное обследование.

Если диагноз подтвердится, вот несколько советов, как уменьшить аллергию:

Купайте кошку раз в неделю. Если купание в воде для неё стрессово, можно использовать сухой шампунь для кошек, который снижает количество аллергенов и легко вычёсывается. Пылесосьте каждый день с помощью пылесоса с фильтром HEPA, чтобы уменьшить количество аллергенов. Используйте очиститель воздуха и установите HEPA-фильтры в систему вентиляции.

Эти меры помогут снизить контакт с кошачьей перхотью, что уменьшит выраженность симптомов.

Подбор подходящей кошки

Если аллергия есть, но желание завести кошку сильнее, обратите внимание на породы, которые производят меньше аллергенов. На 100% гипоаллергенных кошек не существует, однако некоторые породы, например:

сфинкс,

корниш-рекс

девон-рекс

восточные

сибиряки

русские голубые

бенгальские

Эти породы подходят людям с лёгкой аллергией.

Люди с аллергией часто успешно уживаются с кошками, если придерживаются этих рекомендаций и выбирают подходящую породу. Если аллергия не слишком серьёзна, завести кошку можно!

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

