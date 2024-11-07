Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать надёжный антифриз и избежать подделок
Как сделать ресницы более густыми: советы визажиста
Вирусолог назвал характерный признак, отличающий вирус Коксаки от других
Максим Галкин* опозорился после выборов в США, нарушив данное поклонникам обещание
В России предложили повысить пошлину на импортные вина до 50%
Семь типов обоев, которые преобразят ваше пространство
Первый в России официально трудоустроенный кот Барсик вернулся домой
14-летняя российская фигуристка Барахтина приняла решение представлять Канаду на международных соревнованиях
Удивительные свойства горчицы: здоровое тело, сияющая кожа и чистый дом

Как избавиться от аллергии на кошек: простые и действенные способы

1:49
Зоосфера

Если аллергия на кошек проявляется в лёгкой или умеренной форме, существует несколько способов облегчить симптомы.

Как избавиться от аллергии на кошек: простые и действенные способы
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Снизив количество аллергенов в доме, поддерживая чистоту кошки и используя подходящие медикаменты, можно минимизировать негативное воздействие аллергии.

Как жить с аллергией на кошек
Первое, что стоит сделать, — записаться к аллергологу, чтобы точно убедиться, что проблема именно в кошачьей аллергии.

Симптомы аллергии часто путают с реакцией на пыльцу или плесень, поэтому важно пройти специальное обследование.

Если диагноз подтвердится, вот несколько советов, как уменьшить аллергию:

  1. Купайте кошку раз в неделю. Если купание в воде для неё стрессово, можно использовать сухой шампунь для кошек, который снижает количество аллергенов и легко вычёсывается.
  2. Пылесосьте каждый день с помощью пылесоса с фильтром HEPA, чтобы уменьшить количество аллергенов.
  3. Используйте очиститель воздуха и установите HEPA-фильтры в систему вентиляции.
    Эти меры помогут снизить контакт с кошачьей перхотью, что уменьшит выраженность симптомов.

Подбор подходящей кошки
Если аллергия есть, но желание завести кошку сильнее, обратите внимание на породы, которые производят меньше аллергенов. На 100% гипоаллергенных кошек не существует, однако некоторые породы, например:

  • сфинкс,
  • корниш-рекс
  • девон-рекс
  • восточные
  • сибиряки 
  • русские голубые
  • бенгальские

Эти породы подходят людям с лёгкой аллергией.

Люди с аллергией часто успешно уживаются с кошками, если придерживаются этих рекомендаций и выбирают подходящую породу. Если аллергия не слишком серьёзна, завести кошку можно!

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Еда и рецепты
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы Аудио 
Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы
Садоводство, цветоводство
Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как укрыть розы на зиму простым способом
Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость Дмитрий Плотников
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Стало известно, как Натали Портман отреагировала на новый роман изменившего ей экс-супруга
Как создать кухню своей мечты: от планировки до техники
Археологи раскрыли тайну скелета, собранного из костей разных времён
Рецепт ароматной ухи из минтая для лёгкого обеда
Спортивный напиток: не просто вода, а секрет эффективных тренировок
23-летний сын Игоря Верника рассказал о съёмках в постельных сценах: вижу тенденцию
Как в Екатеринбурге возродилась запрещённая секта
Учёные нашли экзотический вирус благодаря коту
Секреты выживания для многолетних луков: попробуйте сами
Гарика Сукачёва лишили водительских прав
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.