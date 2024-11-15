Как втулки могут стать игрушкой для вашего питомца

Втулки от туалетной бумаги — идеальная игрушка для кошки

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда заканчивается рулон туалетной бумаги, остаётся втулка, которую многие сразу отправляют в мусорное ведро. Однако если у вас дома есть кот, не спешите избавляться от этих картонных цилиндров. Опытные владельцы кошек знают, что втулки от туалетной бумаги могут стать основой для интересной и увлекательной игрушки для питомца.

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Как это работает? Накопите 10-15 втулок и склейте их вместе, оставив получившуюся конструкцию на полу. Ещё один вариант — установить втулки в коробку из-под обуви, плотно размещая их так, чтобы они не выпадали. Важно, чтобы отверстия втулок были направлены вверх, напоминая "норки".

Эта необычная игрушка привлечёт внимание вашего питомца. Кошка начнёт засовывать лапку в каждую втулку, как будто пытаясь поймать что-то спрятавшееся внутри. Для кошек такая конструкция выглядит как "норы", что пробуждает их охотничьи инстинкты. Такая игрушка не только развлечёт питомца, но и поможет ему справиться со скукой.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



