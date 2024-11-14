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Необходимые условия для содержания немецкой овчарки

Овчарки: верные друзья или непростые питомцы
2:29
Зоосфера

Завести домашнего питомца — это важный шаг, и многие надеются, что их новое животное легко впишется в повседневную жизнь. Но с немецкой овчаркой всё немного иначе: ей нужны регулярная дрессировка, воспитание и внимание хозяина.

Овчарки: верные друзья или непростые питомцы
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Особенности немецкой овчарки


Прежде чем взять в дом овчарку, нужно оставить за дверью романтические кинематографические образы и узнать настоящие характеристики этой породы.

Первое важное качество


Немецкие овчарки обладают удивительной подвижностью. Они нуждаются в активных прогулках, проводя на улице не менее пяти часов в день. Им нужно бегать, прыгать и играть, иначе ваша квартира станет их личной игровой площадкой.

Второе качество


Физическая сила овчарки будет периодически ощущаться на членах семьи и гостях. Играя, собака может ненароком наступить на человека или слишком сильно схватить его. Даже если потом она будет извиняться своим печальным взглядом, это не снимет боли от удара.

Третье качество


Овчарки умны и наблюдательны, но используют свою сообразительность лишь для своих нужд. Не стоит ждать от них, что они принесут тапочки или удивят трюками. В отношениях с овчаркой строгость должна стать основой: если этого не делать, она быстро начнёт вымогать у вас лакомства и игнорировать команды.

Четвёртое качество


Эти собаки не переносят одиночество и страдают от длительного отсутствия хозяев. Если вы часто уезжаете в командировки или задерживаетесь на работе, лучше отказаться от идеи завести овчарку.

Преимущества породы


При правильном воспитании немецкие овчарки раскрывают свои уникальные качества и становятся:

  1. Отличными компаньонами для игр и походов, с радостью сопровождая вас куда угодно.
  2. Эффективными охранниками, готовыми защитить ваш дом после дрессировки.
  3. Верными защитниками, обладающими силой и смелостью, которые отдадут жизнь за своего хозяина.
  4. Преданными друзьями, которые с полуслова понимают команды и поддерживают диалог с вами.

Эти непростые собаки со своими достоинствами и недостатками требуют значительного времени и любви от своих хозяев. Поэтому, прежде чем принять решение, убедитесь, что вы готовы отдать всё своё внимание и заботу.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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