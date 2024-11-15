Нужно ли защищать питомца от блох зимой

Блохи зимой: почему питомцы подвержены риску круглый год

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец кошки или собаки хотя бы раз сталкивался с такой проблемой, как блохи. Многим кажется, что они знают о этих паразитах всё, однако вокруг них существует множество мифов. Один из популярных мифов заключается в том, что зимой питомец не может заразиться блохами.

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Действительно, в холодное время года на улице блох не встретишь. Однако они прекрасно зимуют в тёплых и влажных помещениях, таких как подъезды, подвалы и чердаки. Поэтому питомец может подхватить блох в любое время года, независимо от температуры на улице.

Ещё один миф гласит, что блохи постоянно живут на животном. На самом деле, паразиты находятся на питомце только для того, чтобы утолить голод, после чего спрыгивают и готовятся к откладке яиц. Это значит, что для полного избавления от блох важно обрабатывать не только питомца, но и жилое помещение, где могут оставаться яйца паразитов.

Уточнения

Дома́шние пито́мцы - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

