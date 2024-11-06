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Карликовый бегемот из Таиланда назвал победителя выборов в США

1:37
Зоосфера

В Таиланде четырехмесячный карликовый бегемот по кличке Му Дэн, звезда социальных сетей, выбрал Дональда Трампа в качестве победителя предстоящих президентских выборов в США.

Карликовый бегемот из Таиланда назвал победителя выборов в США
Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Несмотря на отсутствие политического опыта, маленький бегемот сделал свой прогноз, выбирая между двумя тарелками с вырезанными фруктами — одна представляла вице-президента Камалу Харрис, другая — бывшего президента Дональда Трампа.

Видео с выбором было опубликовано зоопарком в Као Кхеоу, что привлекло внимание аудитории и еще больше усилило популярность Му Дэна.

Му Дэн, ставший интернет-сенсацией социальных сетях, помог повысить посещаемость зоопарка в четыре раза. Зрители в США настолько полюбили его, что комик Боуэн Янг в сентябре изобразил бегемота в популярной юмористической программе «Субботним вечером в прямом эфире» на NBC.

В юмористическом опросе на шоу Джимми Фэллона бегемот «одержал» победу над Трампом и Харрис, получив 93% «голосов».

Прогнозы животных на мировые события стали популярной традицией — так, знаменитый осьминог Пауль в 2010 году на Чемпионате мира по футболу предсказал победителей нескольких матчей.

Однако реальная предвыборная гонка в США остается напряженной, и соцопросы показывают равные шансы кандидатов в ключевых штатах, что делает исход непредсказуемым.

Уточнения

Ка́рликовый гиппопота́м (лат  Hexaprotodon liberiensis или Choeropsis liberiensis) — травоядное млекопитающее из семейства бегемотовых.  Как и обыкновенный бегемот, карликовый бегемот ведёт полуводный образ жизни, однако в отличие от обыкновенных бегемотов, образующих компактные стада, охраняющие свои территории, карликовые бегемоты живут поодиночке и не склонны к защите своей территории. 

Джеймс Томас Фэ́ллон (англ. James Thomas Fallon; род. 19 сентября 1974, Бруклин, Нью-Йорк) — американский актёр, комик, певец, музыкант и телеведущий, ранее был известен как актёр юмористической передачи Saturday Night Live (1998—2004).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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