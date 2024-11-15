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Простой способ отучить собаку от сна на кровати

Простое решение для хозяев, чьи собаки облюбовали кровать
Зоосфера

Разрешить собаке спать на хозяйской кровати — серьёзная ошибка. Животное быстро привыкнет к этому, и отучить его будет непросто. Собака не только будет приносить грязь с улицы, но и может мешать хозяину полноценно отдыхать. К тому же, в собачьем восприятии на высоком месте должен находиться "вожак". Если хозяин и питомец делят кровать, у собаки могут возникнуть сомнения в иерархии.

Простое решение для хозяев, чьи собаки облюбовали кровать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы отучить собаку от сна на кровати, действуйте мягко и последовательно:

  1. Создайте для питомца уютное место. Обустройте для собаки мягкий уголок в комнате, где спит хозяин. Лежанку нужно расположить именно здесь, чтобы собака не чувствовала себя изолированной.

  2. Используйте поводок для корректировки поведения. Постепенно "вытаскивайте" собаку с кровати при помощи поводка, избегая резких движений. Терпение здесь ключевое: резкость может вызвать агрессивную реакцию. Если собака снова пытается лечь на кровать, повторите действие, пока она не поймёт, что её место на лежанке.

Со временем питомец осознает, что кровать — это территория хозяина, а у него самого есть уютное место для отдыха.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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