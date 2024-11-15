Простой способ отучить собаку от сна на кровати

Разрешить собаке спать на хозяйской кровати — серьёзная ошибка. Животное быстро привыкнет к этому, и отучить его будет непросто. Собака не только будет приносить грязь с улицы, но и может мешать хозяину полноценно отдыхать. К тому же, в собачьем восприятии на высоком месте должен находиться "вожак". Если хозяин и питомец делят кровать, у собаки могут возникнуть сомнения в иерархии.
Со временем питомец осознает, что кровать — это территория хозяина, а у него самого есть уютное место для отдыха.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
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