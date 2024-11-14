Важные правила для владельцев собак

Собачьи секреты: что нужно знать каждому владельцу

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собачья жизнь требует от владельцев не только любви, но и терпения, заботы и готовности брать на себя ответственность. Прежде чем приобретать щенка, важно убедиться, что вы действительно готовы к этому шагу.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Помните, что собака — это живое существо, а не просто игрушка, которую можно оставить без присмотра. Чтобы облегчить уход за вашим новым другом, рассмотрите эти десять советов:

Обратите внимание на поведение собаки: если она стала вялая, плохо ест или много спит, возможно, что-то не так. В этом случае лучше всего обратиться к ветеринару, который осмотрит питомца и проведёт необходимые анализы. Дать собаке лекарство может быть непросто, так как она не понимает, зачем это нужно. Предпочитайте препараты в жидкой форме, которые можно легко добавить в еду. Также можно спрятать таблетку в лакомство, например, в кусочек колбасы. Пока вы работаете, собаке может быть скучно и грустно оставаться дома одной. Это может привести к порче мебели и вещей. Чтобы этого избежать, обеспечьте своего питомца игрушками. Избегайте жевательных игрушек с пищалками — они могут запутать собаку в понимании безопасной игры. Лакомства можно готовить самостоятельно. Возьмите куриное филе, нарежьте на кусочки и запеките в духовке при температуре 90 градусов в течение 2 часов. Такие угощения долго хранятся в холодильнике. У собаки должно быть своё место для принадлежностей, чтобы избежать беспорядка и упростить доступ к её вещам. Даже если ваша собака кажется вам безобидной, учтите, что другие могут реагировать на неё по-другому. Особенно это важно для крупных и средних собак. Используйте намордник, чтобы избежать недоразумений. Не забывайте о пакетах для уборки за собакой, когда вы на прогулке. Это обязательная норма поведения для владельцев. Не позволяйте незнакомцам гладить вашу собаку, если она этого не хочет. Это может вызвать у питомца стресс и привести к нежелательной реакции, например, к гавку. Избегайте контакта с бездомными животными, которые могут быть источником болезней, включая бешенство. Кроме того, незнакомая собака может быть агрессивной. Уделяйте время своему питомцу. Собаки не так, как кошки, могут переносить одиночество; они нуждаются в вашем внимании и любви.

Не забывайте о той искренней любви, которую ваша собака дарит вам.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

