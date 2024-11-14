Уход за новорожденными котятами и щенками

Как создать уют для новорожденного животного

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда новорождённый котёнок или щенок остаётся без матери. Это может произойти, если животное погибает во время родов или если его выбрасывают хозяева, которые не планировали вязку. Важно помнить, что маленький питомец сможет выжить только при правильном уходе и кормлении.

Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

Новорождённые животные требуют особого внимания и ручного кормления примерно до месяца. В это время они мёрзнут и инстинктивно ищут маму, чтобы согреться.

Питьё

Проблему с теплом можно решить с помощью грелки или пластиковой бутылки, наполненной горячей, но не кипящей, водой. Бутылку следует завернуть в мягкую ткань. Грелка предпочтительнее, так как воду в ней менять нужно реже.

Чтобы создать уютное пространство для малыша, оборудуйте ему специальное место, например, из картонной коробки. Внутри постелите тёплую мягкую ткань, например, старый свитер или шарф. Это поможет сиротке лучше согреться.

Кормление

Главная задача — обеспечить частое кормление. Новорождённые котята и щенки в первую неделю жизни нуждаются в кормлении каждые 2 часа, на второй неделе — каждые 2-3 часа, а с третьей по четвёртую недели — каждые 3-4 часа.

Обычное коровье молоко не подходит для этих малышей, так как его состав отличается от молока кошек и собак. Если нет других вариантов, можно использовать коровье или козье молоко.

Смеси

Оптимальным вариантом будет использование специализированных смесей для вскармливания новорождённых животных, которые можно приобрести в зоомагазине. Некоторые малыши могут не понимать, как есть предложенную смесь, поэтому первое время нужно кормить их из пипетки, шприца или маленькой бутылочки для детей.

Не рекомендуется давать детские смеси, пока питомцу не исполнится месяц. С этого возраста можно также вводить мясные и рыбные консервы для котят и щенков, а также кисломолочные продукты, такие как творог и кефир.

Взвешивание

Для отслеживания роста и развития малыша важно ежедневно взвешивать его в одно и то же время с помощью кухонных весов. Если новорождённый щенок или котёнок набирает вес, то поводов для беспокойства нет. Когда питомцу исполнится 2 месяца, можно начать искать ему новый дом, разместив объявление в местной газете или в интернете.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

