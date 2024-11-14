Полезные продукты для собак: что выбрать для укрепления иммунитета и ЖКТ

Не только корм: добавьте полезные продукты в меню собаки

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые владельцы собак считают, что при кормлении промышленным кормом не следует давать питомцу обычную еду. Но это мнение ошибочно. Добавление полезных продуктов к рациону не только разнообразит меню, но и может положительно повлиять на здоровье собаки.

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Вот несколько полезных угощений, которые помогут поддерживать здоровье питомца:

Помидоры. В небольшом количестве помидоры (без зелёных частей) могут стать отличным угощением. Они поддерживают работу сердца и укрепляют иммунитет.

Льняное масло. Этот продукт популярен и среди людей благодаря своим полезным свойствам для внешности и здоровья. Для собак лучше выбирать масло холодного отжима, так как оно содержит больше полезных веществ. Свежесть масла тоже имеет значение: чем свежее, тем лучше.

Яблоки. Яблоки — это отличная витаминная добавка, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Большинство собак с удовольствием едят этот фрукт, что делает его полезным и приятным угощением.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



