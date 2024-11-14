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Полезные продукты для собак: что выбрать для укрепления иммунитета и ЖКТ

Не только корм: добавьте полезные продукты в меню собаки
1:09
Зоосфера

Некоторые владельцы собак считают, что при кормлении промышленным кормом не следует давать питомцу обычную еду. Но это мнение ошибочно. Добавление полезных продуктов к рациону не только разнообразит меню, но и может положительно повлиять на здоровье собаки.

Не только корм: добавьте полезные продукты в меню собаки
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, CC BY-SA 3.0

Вот несколько полезных угощений, которые помогут поддерживать здоровье питомца:

  • Помидоры. В небольшом количестве помидоры (без зелёных частей) могут стать отличным угощением. Они поддерживают работу сердца и укрепляют иммунитет.

  • Льняное масло. Этот продукт популярен и среди людей благодаря своим полезным свойствам для внешности и здоровья. Для собак лучше выбирать масло холодного отжима, так как оно содержит больше полезных веществ. Свежесть масла тоже имеет значение: чем свежее, тем лучше.

  • Яблоки. Яблоки — это отличная витаминная добавка, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Большинство собак с удовольствием едят этот фрукт, что делает его полезным и приятным угощением.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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