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Советы по безопасности кошки: избегайте опасных предметов

Опасности в доме для кошек: предметы, о которых стоит помнить
1:35
Зоосфера

В каждом доме есть вещи, которые представляют опасность для кошек, даже если на первый взгляд они кажутся совершенно безобидными. Владельцы должны быть особенно внимательны и ограждать своих питомцев от потенциальных угроз.

Опасности в доме для кошек: предметы, о которых стоит помнить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вот пять опасных предметов, которые требуют особого внимания:

  • Стиральная машина. Перед тем как загрузить бельё, всегда убедитесь, что кошка не проскользнула внутрь барабана. Некоторые питомцы любят запрыгивать в укромные места, а забывчивость хозяина может привести к трагедии.

  • Окна. Открывать окно лучше только в комнате, где нет кошки, чтобы не подвергать её риску. Животные могут прыгнуть на подоконник и случайно выпасть, что особенно опасно в многоэтажных домах.

  • Некоторые комнатные растения. Многие популярные растения могут быть токсичны для кошек. Каланхоэ, монстера, рододендрон и диффенбахия — лишь часть списка растений, которые могут вызвать серьёзные отравления у питомца, если он решит попробовать листики на вкус.

  • Таблетки. Никогда не оставляйте лекарства на доступных для кошки местах, например на столе или диване. Любопытный питомец может проглотить таблетку, что может привести к серьёзным последствиям.

  • Клубок ниток. Несмотря на популярное представление, клубок может быть опасен для кошек. Во время игры они могут проглотить кусочек нитки, что может вызвать проблемы со здоровьем, вплоть до непроходимости кишечника.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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