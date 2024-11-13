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Интересные факты о кошках

Кошки: удивительные секреты, о которых вы не знали
1:48
Зоосфера

Кошки давно стали частью нашей жизни, однако многие владельцы не подозревают о секретах, которыми обладают их грациозные питомцы. Давайте рассмотрим десять удивительных фактов об этих замечательных животных.

Кошки: удивительные секреты, о которых вы не знали
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
  1. Люди начали жить с кошками около 9500 лет назад, и эти создания помогали защищать урожай от вредителей.
  2. Правильное питание кошек включает частое кормление небольшими порциями. Это связано с тем, что предки домашних питомцев были дикими охотниками, и их пропитание зависело от успеха в ловле.
  3. Кошки — невероятные охотники с молниеносной реакцией. Однако они охотятся не только ради еды, а для удовольствия, поэтому многие хозяева получают "кровавые" знаки внимания от своих любимцев.
  4. Зрение кошек удивительно адаптивно: оно помогает им выживать в дикой природе. Поэтому уличные коты часто страдают от дальнозоркости.
  5. Кот способен "ощущать" близко расположенные объекты с помощью усов.
  6. Кошки не могут распознавать сладкий вкус. Это тоже объясняется эволюционными причинами.
  7. Самый древний рисунок домашней кошки насчитывает более 4000 лет. Археологи нашли его в Египте, где кошки пользовались особым почтением.
  8. Моряки считаются одними из самых суеверных людей, и они верили, что кошка на судне приносит удачу. Именно поэтому их часто брали в плавание. Даже викинги приглашали кошек на свои драккары перед походами.
  9. Некоторые породы кошек могут проявлять такую же верность, как собаки.
  10. Исследования показывают, что кошки спят практически одну треть своей жизни.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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