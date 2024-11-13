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Как выбрать средство от паразитов для дома с несколькими питомцами

Средства от паразитов для дома с несколькими животными: что выбрать
1:11
Зоосфера

Домашних животных нужно обрабатывать от паразитов независимо от того, выходят ли они на улицу. Блохи и клещи могут проникнуть в дом извне и быстро найти незащищённых питомцев. Но выбор подходящего средства от паразитов может быть затруднительным, особенно если у вас несколько животных.

Средства от паразитов для дома с несколькими животными: что выбрать
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

На полках магазинов можно найти разные формы препаратов против блох, клещей и гельминтов: капли, таблетки, спреи, ошейники, суспензии. При таком разнообразии владельцы нескольких животных часто сталкиваются с трудностью выбора.

Если у вас несколько питомцев, обратите внимание на таблетки или суспензии. Эти средства защищают от блох, клещей и гельминтов, при этом не требуют изоляции животных. Так вам не придётся переживать, что питомцы слизывают препарат с шерсти друг друга, что часто бывает при использовании капель или спреев.

И не забывайте, что выбор препарата лучше доверить ветеринару. А также важно обработать не только животных, но и сам дом, так как там могут остаться яйца и личинки паразитов.

Уточнения

Гельми́нты - общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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