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Советы по приучению кошки к воде: пошаговая инструкция

Мягкий подход к мытью кошки: как заинтересовать и не напугать питомца
1:08
Зоосфера

Кошек не нужно часто купать, ведь они сами отлично справляются с гигиеной. Однако бывают случаи, когда мытьё необходимо. Если ваш питомец боится воды и не хочет даже подходить к ванной, попробуйте несколько простых шагов, которые помогут приучить его к водным процедурам.

Мягкий подход к мытью кошки: как заинтересовать и не напугать питомца
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, CC BY 3.0

Для начала стоит отказаться от резких методов, таких как попытка сразу посадить кота в тазик и обильно поливать его водой. Вместо этого постарайтесь вызвать у кошки интерес к воде, чтобы она почувствовала себя в безопасности.

Попробуйте наполнить ванну небольшим количеством воды, положите на дно нескользящий коврик и бросьте несколько любимых игрушек. Можно привлечь питомца лакомствами, чтобы он подошёл ближе. Постепенно, когда кошка привыкнет к воде и начнёт спокойно мокнуть лапками, можно понемногу увеличивать уровень воды.

Когда животное поймёт, что ванна — это не опасность, а место для игры, подкрепите это убеждение лакомством после купания. Такое подкрепление поможет кошке ассоциировать купание с чем-то приятным.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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