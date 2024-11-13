Советы по приучению кошки к воде: пошаговая инструкция

Мягкий подход к мытью кошки: как заинтересовать и не напугать питомца

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошек не нужно часто купать, ведь они сами отлично справляются с гигиеной. Однако бывают случаи, когда мытьё необходимо. Если ваш питомец боится воды и не хочет даже подходить к ванной, попробуйте несколько простых шагов, которые помогут приучить его к водным процедурам.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, CC BY 3.0

Для начала стоит отказаться от резких методов, таких как попытка сразу посадить кота в тазик и обильно поливать его водой. Вместо этого постарайтесь вызвать у кошки интерес к воде, чтобы она почувствовала себя в безопасности.

Попробуйте наполнить ванну небольшим количеством воды, положите на дно нескользящий коврик и бросьте несколько любимых игрушек. Можно привлечь питомца лакомствами, чтобы он подошёл ближе. Постепенно, когда кошка привыкнет к воде и начнёт спокойно мокнуть лапками, можно понемногу увеличивать уровень воды.

Когда животное поймёт, что ванна — это не опасность, а место для игры, подкрепите это убеждение лакомством после купания. Такое подкрепление поможет кошке ассоциировать купание с чем-то приятным.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



