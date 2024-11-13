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Чем кормить белок в парке, чтобы не навредить

Что можно давать белкам: советы по выбору угощений
1:23
Зоосфера

Многие, посещая городские парки, с удовольствием наблюдают за белками и нередко хотят их угостить. Однако нужно помнить, что не все продукты, привычные для нас, подходят для этих животных. Чтобы не навредить пушистым обитателям парка, важно выбрать правильные угощения.

Что можно давать белкам: советы по выбору угощений
Фото: Freepik by wangstdo, PDM

Чем можно угощать белок?

  1. Орехи. Белки обожают орехи, и это для них один из самых полезных продуктов. Можно предлагать любые нежареные орехи, например, грецкие, лесные или кедровые. Но миндаль лучше давать в небольшом количестве, а арахис вовсе исключить из угощений, так как он может быть вреден для белок.

  2. Фрукты и сухофрукты. Это прекрасное угощение для белок. Они с удовольствием едят яблоки, груши, персики, инжир, ягоды, бананы и киви. Можно предложить и авокадо или виноград, но тоже в умеренных количествах.

  3. Овощи. Белкам также подойдут овощи, например, кукуруза, капуста, морковь, редис, тыква и листовые овощи.

  4. Семечки и птичий корм. Сырые семечки — отличное угощение, которое белки охотно принимают. Также подойдёт любой птичий корм, который можно приобрести в магазине.

Уточнения

Бе́лки - род грызунов семейства беличьих.

Автор Дмитрий Тезнев
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