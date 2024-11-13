Чем кормить белок в парке, чтобы не навредить

Что можно давать белкам: советы по выбору угощений

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие, посещая городские парки, с удовольствием наблюдают за белками и нередко хотят их угостить. Однако нужно помнить, что не все продукты, привычные для нас, подходят для этих животных. Чтобы не навредить пушистым обитателям парка, важно выбрать правильные угощения.

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Чем можно угощать белок?

Орехи. Белки обожают орехи, и это для них один из самых полезных продуктов. Можно предлагать любые нежареные орехи, например, грецкие, лесные или кедровые. Но миндаль лучше давать в небольшом количестве, а арахис вовсе исключить из угощений, так как он может быть вреден для белок. Фрукты и сухофрукты. Это прекрасное угощение для белок. Они с удовольствием едят яблоки, груши, персики, инжир, ягоды, бананы и киви. Можно предложить и авокадо или виноград, но тоже в умеренных количествах. Овощи. Белкам также подойдут овощи, например, кукуруза, капуста, морковь, редис, тыква и листовые овощи. Семечки и птичий корм. Сырые семечки — отличное угощение, которое белки охотно принимают. Также подойдёт любой птичий корм, который можно приобрести в магазине.

Уточнения

Бе́лки - род грызунов семейства беличьих.

