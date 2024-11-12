Как функционирует пищеварение домашних животных

Питание собак и кошек: мифы и реальность

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Люди, ухаживающие за питомцами, делятся на три категории: те, кто предпочитает готовый корм, те, кто готовит отдельно для своих животных, и те, кто кормит их со стола. Давайте разберёмся, какой рацион подходит вашим любимцам для поддержания их здоровья.

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Кормление кошек и собак едой со стола



Прежде всего, необходимо исключить из меню полуфабрикаты и продукты с химическими добавками. Если вы подкармливаете питомца сосисками, остановитесь на этом немедленно! Они вредны как для животных, так и для людей, не обеспечивая полноценного питания.

Часто люди предпочитают жареное, варёное или тушёное мясо, а также крупы, мучные изделия, овощи, фрукты и различные жиры. Однако организм домашних животных устроен иначе, чем человеческий, и то, что подходит нам, может быть опасным для них.

Как устроено пищеварение собак и кошек



Пищеварительная система кошек и собак требует специфического подхода. Они лучше усваивают белки животного происхождения, что связано с коротким желудочно-кишечным трактом и отсутствием в слюне ферментов, расщепляющих растительную пищу. К тому же, собаки могут синтезировать некоторые важные аминокислоты, тогда как кошки в этом плане значительно более уязвимы.

Следовательно, собак можно иногда кормить растительной пищей, в то время как кошки полностью зависят от животных белков. А добавление к пище соли, специй и соусов может быть крайне опасным для их здоровья.

Что происходит при кормлении "со стола"



Хотя питомцы не умрут от порции борща со сметаной, регулярное употребление такой пищи может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. При недостатке необходимых элементов организм начинает расходовать собственные резервы, что может вызвать множество заболеваний.

Долгосрочное кормление неправильной пищей ведёт к хроническому дефициту белка, витаминов и минералов, что нарушает обмен веществ и может стать причиной серьёзных заболеваний, таких как дисфункция щитовидной железы, ожирение и другие проблемы.

Питание домашних животных: что можно и чего нельзя



Можно кормить питомцев варёным мясом без соли, качественным нежирным сыром, творогом и яблоками. В то же время строго запрещены любые кости, шоколад, лук, сырая рыба, виноград, ксилитол, авокадо и алкоголь.

Как правильно кормить



Рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром и подобрать сбалансированный корм. Не поддавайтесь маркетинговым уловкам, а тщательно изучайте состав. Хороший корм должен состоять преимущественно из мяса, а не растительных компонентов. В качестве дополнения можно давать кусочек варёного мяса без соли и специй раз в день.

Уточнения

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.



Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

