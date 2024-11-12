Как общение влияет на привязанность кошек

Как завоевать любовь кошки

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В ходе исследования выявлен интересный факт: кошки предпочитают общение с женщинами. Эти грациозные создания устанавливают более тесную связь именно с представительницами прекрасного пола. Пол самой кошки при этом не имеет значения; как коты, так и кошки проявляют большую симпатию к женщинам.

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Молодые особи, как правило, не испытывают особого восторга по отношению к мужчинам. Они могут открыто демонстрировать неприязнь, в то время как более опытные кошки предпочитают просто игнорировать представителей сильного пола. Учёные объясняют это поведение особенностями психологии: женщины, как правило, более заботливы и ответственны. Именно они чаще всего выбирают и покупают корм, ухаживают за шерстью, кормят и дарят игрушки.

В отличие от женщин, мужчины реже вмешиваются в такие заботы. Дамы, не стесняясь, общаются с кошками, используют ласковую интонацию, гладят их и проявляют различные знаки внимания. Чем старше кошка, тем крепче её связь с хозяйкой. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что животные ценят такое отношение и отвечают женщине взаимностью. Если мужчина хочет завоевать любовь своего питомца, ему стоит проявлять больше заботы и любви.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

