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Снижаем вес у кошки правильно: важные советы по корму

Зоосфера

Каждый хозяин хочет видеть своего питомца здоровым, активным и счастливым. Это особенно актуально, если у кошки есть проблемы с лишним весом или склонность к ожирению. В таких случаях выбор правильного диетического корма играет важную роль в улучшении её самочувствия и поддержании нормальной формы.

Снижаем вес у кошки правильно: важные советы по корму
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основные критерии при выборе диетического корма для кошек

1. Низкая калорийность. Подбирайте корм с пониженным содержанием жиров и повышенным уровнем белка. Это помогает животному получать необходимую энергию без излишних калорий.

2. Высокое содержание клетчатки. Пищевые волокна обеспечивают длительное чувство сытости и помогают улучшить пищеварение.

3. L-карнитин. Этот компонент способствует ускорению метаболизма и помогает сжигать лишний жир.

4. Омега-3 жирные кислоты. Эти элементы необходимы для поддержания здоровья кожи и шерсти вашего питомца.

5. Витамины и минералы. Сбалансированный состав с необходимыми витаминами и минералами важен для поддержания общего здоровья и активности кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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