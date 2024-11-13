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Как правильно перевозить кошку: основные правила

Как безопасно перевозить кошку: что стоит знать каждому владельцу
1:20
Зоосфера

Некоторые владельцы кошек, не имея под рукой специальной переноски, помещают своих питомцев в обычные хозяйственные или дорожные сумки. Однако такой способ перевозки категорически не подходит для животных и может привести к ряду серьёзных проблем.

Как безопасно перевозить кошку: что стоит знать каждому владельцу
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Во-первых, хозяйственные сумки не имеют вентиляционных отверстий, что может привести к удушью и вызвать у кошки серьёзный стресс. Во-вторых, такие сумки лишены жёсткого каркаса, что увеличивает риск травм. Кошка, чувствуя себя незащищённой, может пораниться из-за нехватки поддержки и стабильности.

Кроме того, в пути может возникнуть неприятная ситуация: от стресса, страха или долгой дороги кошка может сходить в туалет прямо в сумке, что доставит немало хлопот.

Перевозить животное на руках также небезопасно. Даже спокойная кошка в панике может начать вырываться, и удержать её в таком состоянии будет непросто.

Если у вас нет переноски, но нужен более безопасный и доступный вариант, можно воспользоваться хозяйственной корзинкой, известной также как корзинка для овощей или пикника. Она обеспечивает лучшую вентиляцию и безопасность по сравнению с обычной сумкой и стоит дешевле специализированных переносок.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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