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Раздельные миски для кошки: что об этом стоит знать владельцам

Разделите миски: как избежать странного поведения кошки
1:05
Зоосфера

Многие владельцы кошек ставят миску с водой рядом с миской для еды, считая это удобным для питомца. Однако именно из-за такой расстановки кошка может отказаться пить воду или начнёт вытаскивать еду из миски, перенося её в другое место. Это поведение имеет глубокие корни и вовсе не связано с желанием насолить хозяину.

Разделите миски: как избежать странного поведения кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На самом деле, кошки ведут себя так из-за врождённых инстинктов, восходящих к их диким предкам. Древние кошки избегали есть возле водоёмов, поскольку опасались, что остатки пищи могут загрязнить воду. Для них это было связано с риском отравления трупным ядом, который мог попасть в воду. Поэтому современные кошки тоже считают воду рядом с едой потенциально "опасной".

Чтобы избежать такого поведения, миску с водой лучше ставить подальше от миски с едой. Разделение мисок, желательно по разным углам или даже комнатам, создаст комфортные условия для кошки и даст ей ощущение безопасности.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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