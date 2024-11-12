Привычки, которые объединяют котов и собак

Коты и собаки: тайны их повадок, которые удивляют

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Коты и собаки на самом деле гораздо ближе друг к другу, чем мы часто думаем. Вот шесть привычек, которые объединяют этих пушистых друзей.

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Крутятся перед сном

Перед тем как устроиться на ночлег, как коты, так и собаки начинают крутиться. Это поведение осталось с диких времён, когда им приходилось готовить удобное место для сна. Они мяли землю, листву или ветки, чтобы создать комфортное ложе. У домашних животных эта привычка сохраняется, и кошки также таким образом выбирают самое безопасное место для отдыха.

Спят, прижимаясь к хозяину

Любовь к теплу объединяет котов и собак. Если ваш питомец предпочитает спать рядом с вами, это значит, что он ценит ваше тепло и чувствует себя в безопасности рядом. Запах хозяина для них успокаивающ и создаёт атмосферу комфорта. Если ваш питомец спит с вами на кровати, это знак глубокой привязанности.

Портят обувь

Обувь — это не просто предмет одежды, но и объект внимания для ваших четвероногих друзей. Кошки иногда портят её, чтобы привлечь внимание, в то время как собаки воспринимают обувь как свою добычу, особенно любимые тапочки хозяев.

Закапывают еду

Инстинкт самосохранения проявляется у животных через закапывание еды. Хотя многие домашние питомцы постепенно теряют эту привычку, собаки по-прежнему любят "прятать" еду на случай, если голод когда-либо настанет.

Обнюхивают ваше лицо и ладони

Обнюхивание — это их способ знакомства. Если к вам приходит новый человек, дайте вашему питомцу возможность сначала подойти и обнюхать его руку. Это своего рода приветствие. Запах помогает животным оценить, стоит ли продолжать общение с этим человеком.

Игры с хвостом

Как ни удивительно, но кошки часто играют со своим хвостом, отрабатывая охотничьи навыки. Они воспринимают его как маленькую добычу. Интересно, что во время игры с хвостом кошки не осознают, что это часть их тела. Собаки, в свою очередь, могут пытаться поймать свои хвосты от скуки, превращая это в забаву.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

